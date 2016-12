Inter, De Boer: "Siamo stati sfortunati"

Fischi per la prima di De Boer a San Siro. L'allenatore dell'Inter, però, dopo il pari contro il Palermo non fa drammi: "Ho visto molti miglioramenti rispetto alla sconfitta contro il Chievo. Abbiamo creato tanto e siamo stati sfortunati: potevamo vincere 4-1". Per l'olandese c'è un problema di condizione fisica: "Abbiamo ancora diversi giocatori non al 100%, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista".

C'è ottimismo nelle parole dell'allenatore nerazzurro: "Non siamo contenti, ma partiamo da molto lontano: abbiamo già cambiato alcuni dettagli e sono fiducioso che potremo ottenere i tre punti già dalle prossime partite. La squadra ha creato molto".



L'ingresso in campo di Candreva ha cambiato la partita: "Perché non ha giocato titolare? Sappiamo che abbiamo molta qualità, lui poteva certamente partire dall’inizio, ma ci sono anche altri giocatori altrettanto validi. Eder in questo momento sta meglio fisicamente rispetto a Candreva: la maggior parte dei giocatori non è ancora al top. Non voglio però focalizzarmi solo su alcuni giocatori, posso dire che almeno ho visto l’energia che volevo vedere in campo".



La condizione fisica non è al top, ma il terzo cambio non è arrivato: "Stavamo mettendo gli avversari sotto pressione, non vedevo motivo di cambiare sistema e interpreti. L’aspetto principale sul quale lavorerò in queste settimane è difficile da definire, perché molti giocatori andranno via con le nazionali: dobbiamo migliorare fisicamente e capire il modo in cui i giocatori recepiscono gli insegnamenti miei e del mio staff".