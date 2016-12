Inter: De Boer scricchiola, le attenuanti sono finite

"E' il momento più difficile da quando sono in Italia", ha ammesso De Boer a fine partita. E le parole del ds dell'Inter Piero Ausilio ("E' vero che siamo partiti tardi e che la squadra è ancora in costruzione, ma alla luce del valore dell'organico e per come è stato costruito, il traguardo minimo resta la Champions"), lasciano intendere che il momento degli esperimenti è finito, così come le attenuanti. Servono fatti, la proprietà non può più aspettare. Nella sconfitta contro il Cagliari le colpe sono da dividere tra tutti, tecnico compreso. Sotto accusa i cambi: perché lasciare ancora in castigo Brozovic e Kondogbia? Perché non inserire Gabigol? Perché far tirare il rigore a Icardi in una giornata così difficile per lui? De Boer parla di errori da non ripetere, ma anche lui, ora più che mai, è in discussione dopo la terza sconfitta in campionato in otto partite. E si parla già eventualmente di un 'traghettatore' nel caso in cui la situazione precipitasse nelle prossime due uscite, in Europa League contro il Southampton e domenica a Bergamo contro l'Atalanta. E si fanno i nomi dell'ex tecnico della Roma Rudi Garcia e del solito... Leonardo.