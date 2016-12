Inter, De Boer: "Primi contatti con i cinesi dopo l'1-6 dal Tottenham"

La decisione di portare De Boer sulla panchina dell'Inter è arrivata dopo l'1-6 contro il Tottenham . E' lo stesso olandese a rivelarlo al Telegraaf, anticipando così qualche tema prima della presentazione prevista per oggi alle 14. "La mia filosofia? Creare un mix di giocatori giovani ed esperti per farli giocare con il mio stile". Nel suo staff c'è anche l'ex Padova Michel Creek oltre all'italiano Michele Santoni, match analyst.

La scelta di accettare la proposta nerazzurra, assicura De Boer, è stata immediata: "Ho avuto i primi contatti informali con dei rappresentanti del fondo cinese dopo la sconfitta con il Tottenham ma ho voluto che si cominciasse a trattare solo dopo la definizione della posizione di Mancini. Ho voluto la massima correttezza nei suoi confronti". E così, dopo l'addio del Mancio, Thohir ha aperto le porte nerazzurro al suo vecchio pallino Frank De Boer: "Adesso in Italia c'è molto di più di una grande scuola di calcio difensivo, è bello veder giocare Juventus e Roma. Penso di poter avere successo con la mia filosofia se i giocatori la seguiranno, perché i giocatori possono vincere le partite ma le squadre vincono i titoli".



"Ero un po' sorpreso dall'interesse dell'Inter - ha ammesso De Boer al Telegraaf - altri club di serie A mi avevano cercato ma poi avevano preso allenatori italiani. Sono stato contattato da club ingles, dall'Olympiacos e dall'Anderlecht ma quando ho capito che l'Inter faceva sul serio ho voluto solo Milano. Tornare a giocare in Champions è anche la mia ambizione. Non ci ho penato un attimo: la situazione è perfetta".