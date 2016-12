Inter, De Boer: "Fatto passi in avanti, ma non so se mercoledì ci sarò"

Il suo futuro è appeso a un filo, ma Frank De Boer non ha nessuna voglia di arrendersi. A Bergamo è arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato che certifica la crisi: "Abbiamo regalato il primo tempo, hanno giocato solo loro. Dopo l'intervallo abbiamo fatto passi avanti, ma abbiamo preso il secondo gol in un momento in cui non eravamo concentrati". Mercoledì c'è il Toro: "Non so se ci sarò, io posso solo lavorare duro".

L'analisi del match del tecnico olandese, a Premium Sport, è chiara: "Abbiamo regalato il primo tempo, qui sapevamo che sarebbe stato difficile. Non abbiamo fatto bene quando avevamo la palla, nel primo tempo hanno giocato solo loro, nella ripresa abbiamo fatto meglio ma bisognava giocare dall’inizio come nel secondo tempo. E’ sempre difficile quando si perdono tre partite consecutive ma io ho visto che possiamo migliorare molto e nella ripresa ho avuto questa conferma. Potevamo fare il secondo gol e poi in un momento in cui non eravamo concentrati abbiamo perso la gara. Sono deluso per la prima parte di match, abbiamo giocato con paura e non so perché. L’ho detto nell’intervallo e infatti poi nel secondo tempo è stata un’altra partita".



Dubbi sul fallo fischiato a Icardi dopo lo scontro con Berisha: "Quando si vivono momenti difficili non si ha neanche la fortuna con gli arbitri. Io dalla panchina avevo visto che Icardi non aveva fatto fallo, anzi è stato spinto dai difensori dell’Atalanta".



La vittoria contro la Juve ha alzato le aspettative della società? "Dopo quella partita abbiamo giocato altre buone partite, come i 70 minuti contro il Cagliari e anche altre gare. La gente dimentica tutto molto rapidamente quando i risultati non sono buoni ma per me abbiamo fatto dei passi avanti, chiaramente quando i risultati non arrivano è sempre difficile. Ci serve una vittoria per la nostra fiducia. Abbiamo grandi giocatori nello spogliatoio ma ne posso schierare solo 11. abbiamo una rosa ampia e io schiero sempre la formazione pensando sia la migliore per vincere”