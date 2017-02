Inter, De Boer: "Troppe distrazioni e Brozovic andava in discoteca"

La storia è sempre la stessa. Frank De Boer torna sulla breve esperienza all'Inter raccontando che tre mesi gli sono sembrati un anno. Ma questa volta intervistato dal Daily Mail entra nei dettagli: "Ho avuto a che fare con troppe cose che non riguardavano il calcio, e ho perso energia. Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto. Brozovic che va in discoteca e va punito, Icardi che litiga con i tifosi".