Inter, de Boer: "Dobbiamo convincere Icardi"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Frank de Boer ha dimostrato di avere le idee chiare sul futuro di Icardi : "Dobbiamo convincerlo", le sue prime parole: "E' un giocatore molto importante per noi, è quello che ha segnato più gol nelle ultime 2 stagioni e non vogliamo perderlo. Io e il mio staff dobbiamo convincerlo che è nel luogo giusto, dove può migliorare e sono sicuro che riusciremo a farlo: non vedo l’ora di iniziare lavorare con lui".

Il tecnico olandese ha poi continuato: "Per me sarà un'esperienza fantastica. Sono molto felice di cominciare con una squadra importante come l'Inter. Ho giocato e allenato grandi squadre come l'Ajax, ma per me è un ottimo passo in avanti per via della grande tradizione della squadra che ho deciso di riportare nel posto che merita".