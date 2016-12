Inter, De Boer: "Concediamo ancora troppo ma ho visto la voglia di vincere"

"Ho visto una squadra che voleva vincere" ha continuato De Boer sottolineando più volte il concentto. "Questo era molto importante. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, se analizziamo le occasioni del Pescara sono tutte nate da nostri errori. Abbiamo perso un po’ la testa dopo il gol subito e abbiamo rischiato il 2-0. Poi però abbiamo meritato la vittoria, abbiamo creato occasioni, non sfruttando loro errori. Abbiamo avuto troppa voglia di pareggiare e abbiamo lasciato troppo il campo aperto: Handanovic ha fatto una grandissima parata nell’occasione in cui potevano raddoppiare. Sono molto soddisfatto anche della sua prestazione, ha parato tutto".

"Dobbiamo migliorare in alcune situazioni ma siamo migliorati rispetto alle prime due gare. Triplo cambio? Abbiamo un’ottima squadra, ho visto dei giocatori stanchi e ho fatto tutti e tre i cambi. Alla fine a scelta è stata giusta perché abbiamo vinto: non giochiamo con 11 giocatori ma lo facciamo con 25. Dobbiamo vincere tutti insieme, questa è al cosa più importante per me. La gara con la Juventus? Sarà una gara interessante ma siamo convinti poter rendere difficile la loro vita. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, perdiamo la palla troppo facilmente e la Juve ha più qualità rispetto al Pescara".

"Palacio decisivo? Sta lavorando duramente, è un grande professionista. Sono molto felice del suo impegno, arriverà il suo momento, questa sera avrebbe meritato il gol ma arriverà presto. E’ un giocatore d’esperienza che sa come lavorare negli spazi. Abbiamo tanti giocatori di qualità e devo fare delle scelte, contro i Pescara ho fatto alcune scelte ma potrei farne altre in futuro. Può giocare bene anche dietro la prima punta, come ha fatto nel finale di partita. Contro la Juve con Gabigol? Ha dimostrato di essere un giocatore fantastico, tutti i club europei lo vorrebbero in squadra. Prima di tutto spero arrivi presto così potrà capire come giochiamo. Può giocare in tre posizioni diverse in attacco, speriamo possa essere un giocatore importante per noi in futuro.



"Icardi meglio con un’altra punta vicino? Mauro si è trovato sempre nel posto giusto anche nel primo tempo. Con un giocatore vicino può essere avvantaggiato perché la difesa deve pensare anche al suo partner. Le due punte potrebbero essere una soluzione tattica, vedremo".