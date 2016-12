Inter, De Boer: "Con le piccole soffriamo, ma dobbiamo vincere"

LA CONFERENZA STAMPAC'è un problema di pressione, quando la squadra è condannata a vincere?

Questo deve cambiare, perché vogliamo vincere contro tutte le squadre, contro le grandi come la Juve e con le piccole. Con la Juve la partita è stata aperta perché entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto e hanno giocato per vincere. La Juve vuole vincere sempre e vengono fuori sempre buone partite quando l'avversario vuole attaccare. Quando le squadre sono piccole, con tutto il rispetto, pensano sempre a difendersi e gli spazi sono stretti. Noi vogliamo fare sempre il primo gol, ma dobbiamo cercarlo con pazienza, specialmente quando non ci riusciamo.



Come stanno i sudamericani?

Oggi sarà il primo allenamento in cui possiamo fare tattica. Dobbiamo accettare il fatto che sono arriviati ieri, ma per me non è l'ideale.



Il fatto che l'Inter prende sempre gol all'inizio è una questione di mentalità e di approccio?

Lo abbiamo analizzato con lo staff tecnico e i giocatori e per me è una cosa non molto difficile da evitare. Dobbiamo capire che dobbiamo fare sempre lo stesso lavoro e non iniziare a giocare dopo 20' o farlo fino al 60'. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento per tutta la partita. Se ci riusciremo, faremo un passo avanti. E' un piccolo dettaglio per me, ma se non lo facciamo, gli avversari ci creano tanti pericoli.



L'obbligo di vincere in Europa League impedirà il turn over?

L'unica soluzione che abbiamo è vincere il doppio scontro il Southampton e sappaimo che per noi sono due partite molto importanti. I nostri giocatori, secondo me, sono pronti per giocare 3 o 4 partite in 8 o 11 giorni.



Dove deve migliorare l'Inter per raggiungere l'obiettivo terzo posto?

Secondo me ci sono due o tre cose da migliorare. Una è la fase difensiva, non è accettabile perdere palloni semplici. Dobbiamo migliorare, evitare sbagli in ripartenza e capire che non possiamo permetterci errori in quella zona del campo.



Potremo vedere mai insieme Eder, Perisic, Icardi, con un centrocampo di qualità, magari senza Medel? Insomma una squadra con tanti giocatori offensivi?

Per me non è una questione di un attaccante in più o meno, sono altri i dettagli che fanno la differenza. E' possibile, ma io sono contento del gioco che esprimiamo con la palla, specialmente in attacco, ma dobbiamo evitare di perdere palloni facili.



Chiederà a Icardi e Perisic un tour de force fino alla prossima sosta, visto che bisogna rimontare in campionato ed Europa? Pensa che dovrà giocare un po' più sull'avversario e cambiare quindi la sua filosofia di gioco?

Per me se un giocatore sta bene non è un problema che giochi ogni tre giorni. Devo avere la possibilità di schierarlo. Se sta bene fisicamente, io posso utilizzarlo. Napoli e Roma giocano con il loro stile. Per me è lo stesso. Posso scegliere un centrocampista più o meno difensivo, ma il sistema e la filosofia devono essere gli stessi. Vogliamo dominare in ogni momento della partita con le grandi squadre con il nostro sistema e la nostra filosofia. Lo abbiamo fatto con la Juventus e abbiamo ottenuto tre punti. Non credo bisogna cambiare filosofia di gioco per fare risultato.



Pensi che questo sia un momento importante per l'Inter, visto il distacco dal terzo posto e dalla vetta?

E' chiaro che non possiamo perdere troppi punti, specialmente in casa. A San Siro dobbiamo vincere ogni partita. A cominciare da domani. Il distacco c'è dal terzo posto e dalla vetta e per stare al passo bisogna vincere. Per me è solo una questione di migliorare due o tre piccole cose e quando ci riusciremo ho fiducia che vinceremo molte partite.



Gabigol come sta?

E' convocato.



L'Inter crea molto, ma subisce molti gol e in Italia di solito vince chi prende meno gol...

Sì, dobbiamo essere molto compatti, ma per me dipende dalla zona in cui si sta giocando la palla. Bisogna fare la marcatura preventiva e non perdere palloni che possono diventare pericolosi per noi. Anche contro la Roma è successo. Dobbiamo capire che quando siamo 10 metri dietro alla linea compatta, non dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo fare attenzione per evitare pericoli. E' un problema anche di testa. Se miglioriamo in questo possiamo fare bene.



In che ruolo vede meglio Gabigol?

E' normale che un giocatore che viene dall'estero debba ambientarsi. Sta lavorando duro. Tatticamente deve migliorare molto. Gli sto dando tempo e per me non è un problema. In Brasile giocava in modo diverso.



Medel può giocare difensore centrale per dare un po' di riposo ai titolari in vista dell'Europa League?

Medel ha giocato molto in quel ruolo con la sua nazionale. E' possibile che giochi in quella posizione anche con noi. E' una opzione.