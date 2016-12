Inter, dall'Inghilterra sono sicuri: il Chelsea vuole Mancini

Se così fosse, la voce sarebbe clamorosa. Dall'Inghilterra, e lo scrive il Daily Star, sono sicuri: per la prossima stagione il Chelsea vuole Roberto Mancini . Prima i nomi di Antonio Conte e Pep Guardiola , ora quello del tecnico nerazzurro. Roman Abramovich sarebbe disposto a fare follie per il tecnico di Jesi, che in Premier League ha già allenato il Manchester City , vincendo 3 trofei: campionato, coppa d'Inghilterra e Community Shield.

Il nome di Mancini farebbe sognare i tifosi del Chelsea. Il tecnico di Jesi è attualmente primo nel nostro campionato e in futuro potrebbe davvero tornare in Inghilterra. Abramovich sarebbe disposto ad affidargli la panchina per tornare al vertice della Premier e continuare a essere protagonista in Europa. Inoltre, il magnate russo apprezza molto le qualità da manager di Mancini e la sua bravura nel muoversi sul mercato, come dimostrato in estate con l'Inter.