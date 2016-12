Inter, D'Ambrosio out per 10 partite

20:06 - Lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Tempi di recupero: sei settimane. Le poche righe del comunicato emesso dall'Inter, a proposito di Danilo D'Ambrosio, sono la conferma che in casa nerazzurra questo è un momento-no. L'infortunio di Osvaldo, i problemi (minimi, per fortuna) di Kovacic, lo stato di salute collettiva che non è granché e questa botta-D'Ambrosio che toglie a Mazzarri un riferimento prezioso, soprattutto se valutato in chiave Europa League (3 gol dell'ex granata).

La diagnosi per D'Ambrosio è stata effettuata preso la clinica Humanitas, a Rozzano. Se tutto andrà come sta scritto nel comunicato, lo rivedremo in campo il 7 dicembre, Inter-Udinese, 14mo turno. Significa perderlo come minimo prr 7 gare di campionato e 3 di Europa League.