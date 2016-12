Inter, contestazione dei tifosi fuori da San Siro

Circa duecento tifosi dell'Inter si sono radunati - poco dopo la fine del derby vinto dal Milan per 3-0 - all'esterno dello Stadio Meazza, in prossimità del garage dal quale escono i giocatori. I supporters nerazzurri hanno atteso i giocatori, organizzando una contestazione. Una delegazione di cinque ultras è sceso all'interno dello stadio per un confronto con i giocatori. Mauro Icardi è rimasto in auto, assieme alla moglie Wanda Nara. In seguito al confronto i giocatori hanno potuto lasciare finalmente il garage a bordo delle proprie auto attorno alla mezzanotte: i tifosi hanno infatti bloccato l'uscita fino a quando i "capi ultras" non sono riusciti a parlare con la squadra. È stato sancito una sorta di patto: la squadra è stata "liberata" in cambio della promessa di impegno maggiore e risultati migliori.