Inter, clamorosa gaffe di Kondogbia: 'Mi piace' alla campagna abbonamenti del Milan

Considerato che questo dovrà essere l'anno del rilancio per Geoffrey Kondogbia dopo una prima stagione in nerazzurro tra alti e bassi, il francese non ha certo iniziato nel migliore dei modi. Il centrocampista, che l'estate scorsa era stato molto vicino al Milan, ha infatti messo 'Like' su Twitter alla campagna abbonamenti dei rossoneri, scatenando le ire dei tifosi interisti: "Zhang Jindong, prendilo e mandalo in Corea del Nord" uno dei commenti apparsi sul web.