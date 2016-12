Inter-Chievo 0-0, Mancini: "Pecchiamo di imprecisione"

Occasione persa per l'Inter di Mancini che pareggiando in casa 0-0 contro il Chievo non approfitta dei passi falsi delle genovesi in chiave Europa: "Siamo dispiaciuti perché potevamo agganciare il sesto posto, ma abbiamo difficoltà a trovare il gol. Troppa imprecisione, l'unico rammarico è questo". L'obiettivo è ancora possibile: "Dobbiamo dare tutto, ma migliorare in tante cose come la ripresa del gioco che dev'essere più veloce".