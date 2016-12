Inter, che figuraccia: il Lecco vince 2-1

Esordio amaro per Felipe Mel o e Alex Telles alla prima con l'Inter. A Lecco, contro la formazione locale che milita in serie D, i nerazzurri (senza Icardi e i 13 nazionali) vengono sconfitti 2-1. Primo tempo da incubo per la difesa interista: Joelson (3') e Cardinio (20') segnano due gol in fotocopia in tuffo di testa. Nella ripresa girandola di cambi: traversa su punizione di Telles e al 90' gol del giovane De La Fuente.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO45' Triplice fischio di Maggioni: il Lecco batte 2-1 l'Inter

45' GOL INTER Corner di Telles, De La Fuente è il più veloce e batte il portiere del Lecco

44' Bella iniziativa di Appiah che pesca a centro area De La Fuente: Serughetti è pronto

29' Punizione rasoterra di Baldini che non trova l'impatto di nessun compagno

27' Traversa di Telles su punizione dal limite

20' Punizione di Baldini a giro: centrale

9' Guarin pesca Baldini: tiro a giro dal limite che termina alto

8' Bella progressione di Appiah, si salva la difesa dei padroni di casa

1' Due cambi nell'Inter: Appiah per Santon e Berni per Carrizo. Si torna alla difesa quattro. Otto cambi per il Lecco: del primo tempo in campo solo Ronchi, De Angeli e Joelson



45' L'arbitro Maggioni fischia la fine del primo tempo

44' Lecco vicino al 3-0: Carrizo vola e para

42' Ci prova Telles, ma scivola al momento dell'impatto con il pallone

40' Baldini pesca Palacio, che stoppa di petto ma si fa murare due volte da Lazzarini

27' Corner di Telles, D'Ambrosio di testa non inquadra la porta

23' Tuffo di testa di Telles che non inquadra la porta

20' GOL LECCO Ronchi crossa bene dal fondo, questa volta è Cardinio a battere Carrizo in tuffo di testa

15' Ancora un errore di Montoya, Carrizo si oppone a Cardinio

14' Punizione defilata di Joelson, brividi per la retroguardia nerazzurra

12' Baldini per Guarin che calcia male dal limite

5' Palacio per Guarin: il colombiano segna ma è in fuorigioco

3' GOL LECCO Montova perde palla, Cardinio va sul fondo e Joel in tuffo di testa batte Carrizo

Senza i tanti infortunati e i convocati nelle Nazionali, Mancini schiera un 3-5-2 con Santon centrale. Debutto per Melo e Telles