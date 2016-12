Inter: Champions, si può. Perisic arma in più

Le ultime prestazioni hanno detto che Perisic è un elemento fondamentale per le dinamiche di gioco e che l'Inter non può fare a meno di lui. Sei i gol realizzati in campionato dal croato, fortemente voluto da Mancini: quello dell'Olimpico è il quarto centro consecutivo in un mese di marzo da top player. Nelle ultime 4 gare tra Serie A e Coppa Italia (semifinale di ritorno contro la Juve), la squadra nerazzurra ha messo a segno 9 reti: 4 centri di Perisic appunto ma anche un assist, contro il Palermo e un rigore procurato (contro i bianconeri). Se l'ex Wolfsburg è la faccia allegra dell'Inter, preoccupa invece l'astinenza da gol di Eder. La statistica secondo cui l'ex Sampdoria contro la Roma ha giocato 30 palloni - meno di ogni altro giocatore in campo dal primo minuto portieri inclusi - è più eloquente che mai. Mancini non fa drammi: si bloccherà. L'Inter dell'Olimpico è piaciuta anche al presidente Thohir, che ha guardato la partita in un Inter Club di Singapore: resta il rammarico per i tre punti sfumati nel finale ma questo è il carattere che lui vuole vedere. Tornerà a Milano a inizio aprile.

LE STATISTICHE DI ROMA-INTER- Dall'arrivo di Spalletti è solo la terza volta che la Roma non trova il gol nel primo tempo in campionato (le altre due contro Carpi e Juventus).

- Sei gol per Perisic in questo campionato, quattro dei quali arrivati in trasferta.

- Perisic ha segnato un gol in ognuna delle ultime tre presenze in Serie A.

- Terzo gol per Nainggolan in questo campionato, tutti arrivati con Spalletti all'Olimpico.

- Tre delle ultime quattro sfide all'Olimpico tra Roma e Inter sono terminate in pareggio.

- Si ferma a otto la striscia di vittorie della Roma in campionato, parziale in cui aveva segnato in media tre gol a partita.

- L'Inter non vince in trasferta da sei turni di campionato (3N, 3P) – il digiuno esterno piu lungo per i nerazzurri dal febbraio 2013.

- Cinque dei sei tiri nello specchio effettuati stasera dalla Roma sono arrivati nel secondo tempo.

- 30 palloni giocati da Eder stasera, meno di ogni altro giocatore in campo dal primo minuto (inclusi portieri).

- Sei tiri totali (inclusi i respinti) per l'Inter – solo contro la Fiorentina in casa ha fatto peggio in questo campionato.

- 11 palloni giocati da Dzeko in area avversaria (su 15 totali) in appena 33 minuti giocati.