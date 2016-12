Inter-Celtic 2-0, Eder e Candreva fanno sorridere De Boer

IL TABELLINOLA PARTITA

Comincia nel migliore dei modi l'avventura di De Boer sulla panchina dell'Inter. E' ancora troppo presto per poter vedere sul campo l'intera filosofia dell'olandese, ma intanto sono da apprezzare la fluidità della manovra, la voglia di andare a colpire sulle fasce, l'ordine degli 11 in campo e la fase difensiva: visto il pre-campionato nerazzurro, aver chiuso senza prendere reti è una notizia mica male.



L'Inter si schiera con un 4-2-3-1 puro, con Eder e Perisic sulle fasce e Banega alle spalle di Icardi. L'assetto cambia soltanto in fase di non possesso, quando la squadra si organizza con un 4-4-2 più compatto e solido. Perisic, già parecchio frizzante, quando alza il ritmo manda in tilt la difesa scozzese: al 3' sfonda a sinistra e serve al centro Banega, il cui tiro viene deviato in corner da Fasan; al 12', invece, il croato si accentra e colpisce col destro, controllato abbastanza agevolmente dal portiere. L'Inter tiene bene in mediana, dove Medel è il solito corridore generoso mentre Kondogbia appare sensibilmente più convinto dei propri mezzi rispetto alla passata stagione. Dietro Miranda è una sicurezza e al suo fianco c'è Ranocchia (provato da titolare perché domenica Murillo sarà squalificato), che concede in avvio qualche sbavatura ma poi recupera con carattere.



Dopo un avvio sull'acceleratore e una fase centrale interlocutoria, l'Inter passa nel finale del primo tempo sugli sviluppi di un corner nato da un destro velenoso di Banega: Perisic prolunga di testa sul secondo palo, dove arriva Eder che di testa infila in rete (46'). Meno vivace è la ripresa, che comincia subito con Jovetic schierato alle spalle di Icardi (Banega si abbassa in mezzo al posto di Medel). Le squadre calano di intensità, ma l'ingresso in campo di Candreva accende nuovamente la squadra di De Boer, che chiude i conti al minuto 71: l'esterno scatta a destra nello spazio, Icardi lo serve col contagiri e l'ex laziale chiude l'azione con un sontuoso pallonetto che si infila sotto la traversa. Dopo un periodo turbolento per tanti fattori (dalle vicende societarie al mercato), in casa Inter cominciano a spuntare i primi sorrisi.