Inter: Cassano-Mancini, ora si fa

20:15 - Osvaldo va, Cassano arriva. La prima non è una novità, resta solo da capire dove finirà l'argentino. La seconda nemmeno, ma su Fantantonio le troppe voci/destinazioni facevano un po' vacillare questa mezza sicurezza interista. Invece no. Non appena sarà sistemata la pratica-Osvaldo, Mancini avrà Antonio Cassano. Un ritorno all'Inter, dopo un anno e mezzo e quell'inatteso addio, estate 2013, con l'avvento di Mazzarri e le incomprensioni fra i due.

L'Inter si riserva questi ultimi fuochi di mercato, aperti in questo venerdì mattina con la cessione definitiva di Duncan alla Sampdoria, e anche quella del baby talento Bonazzoli alla Samp con questa singolare clausola: Bonazzoli passa alla Samp per 10 milioni, fino a luglio resta all'Inter, da luglio sarà nella Samp di Ferrero e per tre anni, fino al 2018, l'Inter avrà il diritto di riacquisto, quando lo riterrà opportuno.

Poi c'è sempre l'opzione Diarra da tenere presente, questione di ore per la decisione. E quella che porta al difensore Rhodolfo.

Ma più di tutto, è intrigante questo Cassano di ritorno, dopo una stagione (2012-13) nella quale gli alti e bassi del gruppo, con Stramaccioni in panchina, avevano indotto Moratti a cambiare strategia di panchina, ad assumere Mazzarri e di lì a poco a decidere la cessione del club a Thohir. In quell'estate 2013, Cassano si sentiva interista a pieno titolo, con Mazzarri aveva lavorato alla Samp, ma quel feeling allenatore-giocatore si era spezzato, di qui la decisione-Parma. Ora, Mancini.Che pure ieri parlando di Cassano all'Inter aveva detto "no, Cassano no, non ne abbiamo parlato". Bah.





Dettagli sull'operazione-Cassano, dopo un colloquio fra il diesse Ausilio e Bozzo, procuratore del giocatore. Cassano arriva all'Inter con un contratto di 6 mesi e opzione per la stagione 2015-16. Per gli annunci non ci sono tempi prestabiliti. Vero che il mercato chiude lunedì prossimo alle 23, ma Cassano svincolato dal Parma ha tempo fino al 25 febbraio per firmare il contratto con un club.