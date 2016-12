Inter-Carpi 1-1: Lasagna indigesta per Mancini

LA PARTITAL'Inter arriva dal 2-0 di Coppa Italia a Napoli, nientemeno. Un'impresa, si direbbe, da cui ripartire per ridare tono a un campionato che invece segnala più nuvole che sole. Invece no, non è così. La squadra riveduta e corretta da Mancini in funzione Juve-derby in quattro giorni rimette in moto le difficoltà degli ultimi due mesi. Attacco un po' alla cieca, nonostante i supporti di Palacio, Ljajic e Perisic per Icardi, e qualche lacuna in eccesso nella fase difensiva, con l'inedito tandem Murillo-Juan Jesus che lascia spazi e palloni. Laddove il Carpi, per un po', se la spassa.

C'è subito un gol di Mbakogu al 2', che l'arbitro annulla perché Murillo cade e induce all'errore il direttore di gara che fischia il fallo (che non c'è). C'è un plausibile rigore su Icardi al 14' (Suagher), estemporanea attrazione nell'area del Carpi, che però al 19' e al 20' ancora con Mbakogu e poi con Mancosu trova -ma questa non è una notizia- le mani proteste di Handanovic che salva i suoi dall'incubo della domenica.

Più Carpi che Inter, nel senso della pericolosità. Il 3-5-2 di Castori si apre nelle ripartenze, Letizia e Pasciuti sulle fasce fanno un lavoro di difesa e attacco che è buono, se non ottimo. E' solo dopo la metà del tempo che l'Inter ritrova un po' di logica compattezza. Al 27' Crimi sulla linea salva un quasi gol di Palacio (colpo di testa) e al 31' Perisic arriva in ritardo sull'assist di Murillo, sempre di testa, a un metro dal gol. E' il prologo alla rete di Palacio al 39', con una ripartenza interista e un fortunoso rimpallo: il tiro di Perisic è deviato e Palacio, a porta vuota, mette in rete.

Vantaggio nerazzurro, la gestione potrebbe risultare meno frenetica. Ma non va così. Al 43' Perisic manda sull'esterno-rete la palla del possibile 2-0, e poi allo scadere nell'area interista succede di tutto e un braccio di Murillo devia un tiro verso Handanovic. L'arbitro sorvola, quelli del Carpi sono furenti per il rigore non concesso. Mancini medita: in difesa si rischia troppo. Troppo.

Non per niente, Miranda entra a inizio ripresa: fuori Telles, difesa a tre, e qualche cattivo pensiero in meno, questo perlomeno spera Mancini. Ma così non è. Magari qualche rumore molesto in meno nell'area interista, ma il senso della partita non cambia, L'Inter cerca il gol del 2-0, ma lo fa con la solita fatica, poco precisa e lucida. Un tiro di Perisic e uno di Melo nel primo quattro d'ora trovano Belec pronto a deviare.

Poi ci sono le offensive del Carpi che procurano pericoli. Juan Jesus salva al 19' su Mbakogu, altre note di confusione nell'area e sottili angosce che si spargono nel mondo interista. Castori dà fondo ai suoi uomini freschi, Lasagna e Di Gaudio, per alimentare la pressione. E Mancini (ri)provvede: fuori Montoya, ormai fuori fase, dentro Nagatomo. Per ripararsi.

Il finale vede una doppia paratona di Belec, al 35'. E l'espulsione di Pasciuti per doppia ammonizione subito dopo. E un'Inter che non ha più niente da spendere e si prende, come accade troppo spesso oramai, il gol a tempo scaduto. E' un inopinato contropiede che Lasagna conclude al 47' st pt facendo passare la palla sotto le gambe di Handanovic. E' 1-1, ma stavolta non è una beffa. Il Carpi lo ha strameritato. E per Mancini è il caso di meditare su questa caduta interista che dura ormai da 40 giorni: 5 punti in 5 partite e a San Siro non si vince più. Solo 1 punto fra Lazio, Sassuolo e Carpi.