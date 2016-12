Inter, Capodanno al caldo: ritiro invernale a Malta 

18:33 - Il periodo esatto è ancora da stabilire ma durante la sosta natalizia l'Inter ha messo in programma una settimana di training a Malta. Restano ancora alcuni dettagli da definire ma il più è stato concordato venerdì scorso quando alcuni emissari della Federazione maltese hanno incontrato a Milano il presidente nerazzurro Thohir e il vice-presidente Zanetti. A differenza delle stagioni passate - quando la cosa, visti i successivi risultati disastrosi, creò non poche polemiche, soprattutto in merito alle presunte pressioni arrivate dal gruppo degli argentini - la ripresa degli allenamenti avverrà prima della fine dell'anno: presumibile che i nerazzurri festeggino dunque l'arrivo del 2015 in ritiro. A conclusione della settimana di lavoro è in calendario un'amichevole con la nazionale maltese.