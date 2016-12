Inter, Candreva: "Alla squadra do 6+"

Antonio Candreva ha risposto alle domande dei tifosi dell' Inter via Twitter. "Finora a me stesso e alla squadra do come voto un 6+". Su De Boer: "Mi ha colpito molto la mentalità e il modo di lavorare". L'attaccante più forte con il quale abbia mai giocato: "Tralasciando Icardi che gioca con me, dico Klose". Tre nomi di giovani con un grande futuro: "Nell'Inter Pinamonti, in Nazionale Belotti e Donnarumma".

Ciao Antonio, cosa ti ha colpito di più di mister de Boer?

"Mi ha colpito molto la mentalità e il modo di lavorare".



Cosa farai una volta smesso di giocare?

"Ad oggi non lo so ma se mi devo immaginare in futuro.. vorrei fare la carriera dell'allenatore".



Che effetto ti fa rappresentare l'Inter in Nazionale, vista la quasi assenza di italiani nerazzurri negli ultimi tempi?

"È un motivo di orgoglio rappresentare il proprio club nella propria nazionale".



Da 1 a 10 che voto ti dai per quanto fatto fin'ora? E che voto dai alla squadra?

"mmm.. 6+. Stesso voto alla squadra".



Candreva mi saluti Yuto (Nagatomo, ndr)?

"Ok se lo trovo te lo saluto, visto che è piccolino".



Se non avessi fatto il calciatore, cosa avresti voluto fare?

"La verità? Avrei fatto l'elettricista, ti immagini i blackout a Roma? :-)".



Che cosa fai per rilassarti quando sei nervoso o ansioso?

"Quando sto con mia figlia mi passa tutto...".



Qual è l'attaccante più forte con cui hai giocato?

"Tralasciando Mauro Icardi che gioca con me, dico Klose".



Il n.87 lo scegli solo perché è l'anno di nascita o ci sono motivazioni particolari?

"Perché è il mio anno di nascita".



Qual è stato il primo giocatore di cui hai avuto la sua maglia?

"La maglia di Stankovic il giorno del mio esordio in Serie A contro l'Inter!".



C'è un giovane che pensi abbia ottime qualità?

"Nell'Inter Pinamonti, in Nazionale Belotti e Donnarumma"