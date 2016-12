Inter, cala il passivo: si allontana la sanzione Uefa

Il piano quinquennale messo a punto dalla nuova proprietà, dunque, comincia a dare i suoi primi frutti. Tutto merito di Thohir e Bolingbroke, che hanno avviato la prima fase del nuovo corso, portando capitali e risorse da investire nel progetto nerazzurro. Un lavoro prezioso e meticoloso, che nel giro di un anno ha riportato l'Inter in carreggiata sotto il profilo finanziario ed evitato ulteriori stangate dell'Uefa sui prossimi introiti dell'Europa League. Con un passivo di 30 milioni, infatti, i nerazzurri non dovranno subire alcuna decurtazione di 7 milioni e potranno puntare al pareggio di bilancio entro il prossimo 30 giugno.



Un obiettivo ambizioso, ma non impossibile. Perché nei libri contabili del 2016-2017 confluiranno anche i soldi provenienti dal cammino in Europa League e soprattutto dai ricavi inc rescita. Nel dettaglio, le previsioni nerazzurre parlano di un guadagno che potrebbe superare i 200 milioni. Un risultato che, se confermato, sarebbe un successo su tutta la linea per la dirigenza e il gruppo Suning, che ha già avviato un'imponente macchina organizzativa per cercare nuove sponsorizzazioni in Cina e nuovi ritorni economici grazie allo sfruttamento dei diritti di immagine dei giocatori. E non è tutto qui. Altri soldi, infatti, arriveranno dal naming della Pinetina e del centro Facchetti, dal marchio suning.com, dallo sponsor della maglia di allenamento e dal merchandising, che in Cina si sta espandendo e sta registrando grande successo.