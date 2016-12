Inter-Cagliari: turn-over e l'ultima volta di WM-Zeman

San Siro, Coppa Italia: Inter-Cagliari. C'è la solita voglia di turn-over, che è reciproca. C'è l'ultimo precedente Inter-Cagliari di campionato, 28 settembre 2014, era Mazzarri contro Zeman e finì cvon un pazzesco 1-4: bastonata mai perdonata a WM, anche se l'esonero arrivò solo 50 giorni dopo; trionfo che non bastò a Zeman, il suo Cagliari di lì in poi si inabissò. Anche per lui esonero. E poi retrocessione.

Frammenti di quel che è stato. Sono passati 14 mesi ed è tutta un'altra vita, soprattutto in nerazzurro. Ora l'Inter comanda la serie A; e il Cagliari divide col Crotone l'impero della B. Squadre in ottima salute, lo slogan di Rastelli "non abbiamo niente da perdere", la voglia di Mancini che al di fuori del campionato non ha ancora misurato la statura della sua Inter (tralasciamo le amichevoli, quasi sempre negative).



Dunque, turn over reciproco con queste probabili formazioni.

Inter (4-3-3): Carrizo; Montoya, Murillo, Juan Jesus, Dodò; Brozovic, Medel, Kondogbia; Biabiany, Palacio, Manaj. All. Mancini

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Benedetti, Kranic, Murru; Tello, Di Gennaro, Deiola; Joao Pedro; Cerri, Giannetti. All. Rastelli

Arbitro: Russo