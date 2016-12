Inter, bufera Icardi-Ultras: "Zitti, pezzi di m..." 

17:29 - Prima il ko sul campo del Sassuolo. Poi il finale caldissimo con la lite tra i tifosi nerazzurri e Icardi: pomeriggio nero per l'Inter di Mancini. La cronaca del post-partita è quella di una rottura clamorosa: i giocatori di Mancini si dirigono verso i propri supporter, tentativo di spiegazione accompagnato dal lancio delle maglie in curva. Come dire: abbiamo perso ma non molliamo. E invece parte la contestazione. Durissima. La maglia di Icardi viene rifiutata e ritirata in campo, partono cori di insulti per il giocatore, l'argentino allora replica facendo segno di stare zitti e risponde con altrettante parole forti. Il labiale è chiaro: "Pezzi di m...".



Un caos che coinvolge anche Guarin che interviene a difesa del compagno ma a differenza di Maurito si limita a battere il pugno sul petto, un modo per dichiarare appartenenza ai colori interisti e chiedere al limite supporto e vicinanza. Richiesta rifiutata, la contestazione prosegue. Momenti concitati che vedono allora l'intervento di capitan Ranocchia che cerca di fare da paciere portando via Icardi e scortandolo negli spogliatoi. Insomma, battuta sul campo e contestata dagli spalti. Un momentaccio per l'Inter, in crisi nera di risultatati: la pazienza dei tifosi è finita.

LE SCUSE SOTTO LA CURVA

Per provare a ricucire lo strappo una rappresentativa dei giocatori dell'Inter a fine partita è andata sotto la curva nerazzurra per chiedere scusa. Dopo la doccia Icardi, Handanovic, capitan Ranocchia, Palacio, Carrizo e Guarin sono tornati a parlare con i tifosi chiedendo e ottenendo che il fatto non fosse ripreso dalle telecamere.