Inter, Brozovic: "L'anno prossimo saremo tra le prime due"

16:38 - Arrivato da poco all'Inter, Marcelo Brozovic ha impressionato tutti per le sue qualità in mezzo al campo. L'ambientamento continua, ma il croato pensa al futuro: "L'anno prossimo saremo tra le prime due del campionato - ha detto rispondendo alle domande dei tifosi nerazzurri -, e possiamo vincere l'Europa League". Un'impresa difficile dopo l'1-3 di Wolfsburg: "Sarà dura, ma dobbiamo dare tutto". Sul mercato: "Consiglio Coric".

Il centrocampista croato, assente a Wolfsburg perché escluso dalla lista Uefa, ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter all'hashtag #askbrozovic. "Ho realizzato un sogno giocando in un club così prestigioso come l'Inter e con questa maglia voglio conquistare tutto. Non penso solo al campionato, ma anche alla Champions League in futuro. A Milano mi trovo veramente bene e nell'ambientamento mi hanno aiutato Kovacic, Vidic, Kuzmanovic e Handanovic".

Proprio a Kovacic il numero 77 sembra aver tolto un po' di spazio e riflettori: "Mateo per qualsiasi cosa mi aiuta, è un vantaggio averlo in squadra. E' il mio punto di riferimento in campo e quando giocheremo insieme sono sicuro che potremo fare grandi cose. Mancini mi piace come allenatore e come uomo perché parla con noi e Ranocchia per me è il migliore".