Inter, Brozovic fermato ubriaco e senza patente

Guai per Marcelo Brozovic . Secondo quanto riporta il quotidiano croato Večernji list, è stato fermato dalla polizia nel corso delle vacanze natalizie mentre era alla guida della sua macchina in stato di ebbrezza e senza patente, in quanto già sospesa per simili infrazioni nei mesi scorsi. Il fatto è avvenuto a Velika Gorica , città della Croazia situata a sud di Zagabria. Il giocatore dell'Inter si trovava alla guida della sua BMW X6 e il suo livello di alcool nel sangue era di 0,87 superiore al limite consentito .

Questa per Brozovic, che piace tanto all'Arsenal, non ci voleva proprio. Poco alla volta il centrocampista croato sta conquistando la fiducia di Roberto Mancini. Brozo, prima di quanto è successo in Croazia, ha giocato 13 gare (12 in A e una in Coppa Italia), segnando 3 gol (2 in campionato e uno in coppa). Chissà adesso come la prenderà Mancini in vista della gara contro l'Empoli.