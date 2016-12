Inter: Bonazzoli, a 17 anni è già nell'Under 21

15:53 - Federico Bonazzoli va di corsa. E dopo la seconda apparizione in campionato con la maglia dell'Inter, sabato sera a Parma, ecco la prima convocazione nella Nazionale Under 21 che lunedì 17 novembre giocherà, in amichevole contro la Danimarca a Matera. Va di corsa il giovane attaccante, 17 anni e mezzo (è nato il 21 maggio 1997): nella Primavera dell'Inter è protagonista assoluto assieme a Puscas, di lui Mazzarri dice che ha un grande futuro e questa chiamata di Gigi Di Biagio è un altro passo per costruire una carriera degna delle attese.

Bonazzoli aveva esordito con l'Inter il 18 maggio scorso, Chievo-Inter 2-1, ultima di campionato, giocando gli ultimi cinque minuti. Non aveva ancora compiuto 17 anni.





Ed ecco i 25 convocati dal ct Di Biagio.

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Cragno (Cagliari), Leali (Cesena).

Difensori: Antei (Sassuolo), Bianchetti (Empoli), Biraghi (Chievo Verona), Goldaniga (Perugia), Murru (Cagliari), Romagnoli (Sampdoria), Rugani (Empoli), Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta).

Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Virtus Entella), Benassi (Torino), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), Molina (Atalanta), Sturaro (Genoa), Viviani (Latina).

Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bonazzoli (Inter), Longo (Cagliari), Trotta (Barnsley).