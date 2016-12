Inter-Bologna 2-1: Perisic e D'Ambrosio segnano in fotocopia

LA PARTITAPer l'Inter il peggio è alle spalle e a certificarlo è stato il Bologna di Donadoni, una delle squadre più ostiche da affrontare in questo campionato. Non solo il 2-1 è valso la quarta vittoria consecutiva in casa per i nerazzurri, ma i novanta minuti abbondanti della sfida hanno confermato le impressioni positive delle ultime settimane: la squadra è in forma, corre, ha grinta e soprattutto è concentrata sull'obiettivo. Che sia il terzo posto o la tranquilla qualificazione all'Europa League sarà il tempo a determinarlo. Per i rossoblù, invece, uno stop dopo tre pareggi consecutivi senza reti che ha comunque confermato la compattezza di squadra, l'organizzazione e la qualità in mezzo al campo.



La differenza a conti fatti l'hanno fatta due situazioni da palla da fermo, ma a considerare più nel complesso la sfida sono stati più i meriti dell'Inter che la sfortuna del Bologna. Il primo tempo è stato frizzante e ricco di potenziali occasioni da gol, nonostante gli infortuni quasi contemporanei di Icardi e Destro. Merito del modulo più offensivo impostato da Mancini con Brozovic avanzato sulla trequarti dopo l'infortunio de bomber, ma anche di un atteggiamento di sfida voluto da Donadoni. Il Bologna ha sì giocato sulle ripartenze di Giaccherini e Rizzo, supportati dal centrocampo, ma nell'atteggiamento di attesa non ha disdegnato qualche sortita offensiva coraggiosa. Il moto perpetuo di Perisic e Ljajic, palo al 34', hanno costretto ad arretrare i felsinei con un ritmo e un giro palla alto e veloce. Il colpo di tacco al 45' di Miranda, alla Mancini, è stato invece soltanto un capolavoro mancato.



Che qualcosa però per una volta non funzionasse in casa Bologna sulle palle inattive lo si era capito proprio dall'occasione del brasiliano. E lì i nerazzurri hanno vinto la partita trovando due gol praticamente identici sugli sviluppi di due corner, contro una squadra che fino alla serata di San Siro non aveva mai subito gol in queste condizioni. Al 72' il vantaggio di Perisic di testa da due passi su assist di D'Ambrosio con le proteste di Donsah per una presunta spinta. Poi il raddoppio quattro minuti più tardi con l'esterno a scrivere il proprio nome sul tabellino su sponda di Miranda. Colpito e stanco, come mostrato da Giaccherini in una fuga solitaria chiusa da Medel e Nagatomo, il Bologna ha avuto il merito di non abbattersi e il giusto premio è arrivato al 90' con un contropiede perfetto sigillato da Brienza. Giusto per regalare a Mancini e ai tifosi dell'Inter un finale più emozionante.