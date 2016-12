Inter, Biabiany: "Dobbiamo ripartire forte"

"Siamo in buone condizioni, dobbiamo partire bene contro l'Empoli per dimostrare che la partita contro la Lazio è stato soltanto un errore". Parola del francese dell'Inter Jonathan Biabiany, intervistato in esclusiva da Premium Sport a Doha. "Loro stanno facendo un grande campionato, come noi". Sull'interesse del Bologna: "Con Donadoni ho un buonissimo rapporto ma mancini mi ha dato fiducia dopo che ero stato fermo un anno e voglio ripagarlo".