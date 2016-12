Inter, Benitez manda delle frecciate: "Kovacic? Un fenomeno"

E poi continua a bacchettare i nerazzurri: "All'Inter i giocatori andavano persino in bagno con il cellulare, vedevo le luci uscire. E' impossibile vietare una cosa del genere. La stampa spagnola scrisse che avevo vietato l'uso dei telefoni ai giocatori del Real Madrid, ma questo non è possibile perché non si può controllare questo comportamento". Non manca anche un commento sul rivale storico José Mourinho: "Non tornerò a parlare ancora di lui perché sinceramente non ho interesse nel farlo, almeno davanti ai microfoni. Fuori dall'intervista potrei anche spiegare".