Inter, battuta la Primavera con doppietta di Icardi

16:11 - Non finiscono mai i test in casa Inter. Approfittando della pausa per le nazionali, i nerazzurri hanno giocato una partitella con la Primavera alla Pinetina. Il match, suddiviso in due tempi da 20', è finito 2-0 con doppietta di Icardi. Si è mosso molto bene anche Palacio. Dopo l'amichevole, Mazzarri ha fatto lavorare la squadra sul campo per un'altra ora. Jonathan e Campagnaro si sono allenati a parte.