Inter, Banega: "Tante offerte, ma ho sempre voluto questo club"

L'Inter ha presentato oggi alla stampa il nuovo acquisto Ever Banega: "Tutti vorrebbero giocare in un grande club come l'Inter - le parole dell'argentino -, la mia testa è sempre stata rivolta a questa società, anche se c'erano altre offerte. Non ho avuto dubbi". Sulle ambizioni stagionali: "La Champions League è sicuramente il nostro obiettivo, faremo del nostro meglio. Non voglio fare promesse, ma daremo tutto".