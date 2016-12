Inter, Banega papà per la seconda volta

E' davvero un momento magico per Ever Banega, dentro e fuori dal terreno di gioco. Dopo aver vinto l'Europa League con il Siviglia, aver firmato per l'Inter e aver trascinato l'Argentina al debutto in Coppa America contro il Cile, il centrocampista è diventato papà per la seconda volta. In Spagna la moglie Valeria Juan ha dato alla luce la secondogenita Romanella. Su Instagram, Banega ha mostrato tutta la sua felicità per il lieto evento. "Già stai con mamma figlia della mia vita. Ti amo. Benvenuta Romanella. Uno dei giorni più felici" il tutto condito con cuoricini e faccine felici.