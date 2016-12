Inter, Ausilio: "Verratti? Già preso..."

"Verratti? L'abbiamo già preso...". A Premium Sport, il ds dell'Inter Ausilio scherza in merito alle voci di un'offerta nerazzurra per il giocatore del Psg. "Come si fa a non parlar bene di Verratti? Però so anche in che squadra gioca, che ambizioni ha. Detto questo, penso non esista un direttore sportivo cui non piaccia Verratti". Sull'esclusione di Gabigol: "Forse si aspetta qualcosa in più. Ha bisogno di crescere e per questo va tutelato".