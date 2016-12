Inter, Ausilio: "Nessuno ha mai dubitato di Icardi"

In casa Inter torna il sorriso per Icardi . "Non abbiamo mai dubitato di Mauro", l'elogio di Piero Ausilio a Premium Sport. "L'1-0 basta perché porta 3 punti, ma ci sta stretto considerate le tante occasioni create. Sapevo che per Icardi era solo una questione di tempo: per l'età che ha, i suoi numeri sono importanti e anche quest'anno vedremo che i suoi gol li farà. Nell'area di rigore il suo peso l'ha sempre: non siamo preoccupati", ha continuato il ds.

Ausilio è ottimista per le prestazioni dell'argentino: "Più palloni porteremo dentro l'area di rigore, più gol farà: è un po' in ritardo nella sua media, ma finirà l'anno soddisfacendo le nostre esigenze e le sue. Non abbiamo mai dubitato di lui. Difficoltà nel girare palla con i centrocampisti? Solo negli ultimi minuti, ma per il resto della gara abbiamo anche creato delle buone trame: non serve per forza un vero e propria regista. La tentata truffa nei confronti del club? Io ho compiti tecnici, non sono la persona più adatta a rispondere di questa vicenda. Sia in società sia tra le autorità competenti ci sono forse persone più indicate".