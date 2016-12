Inter, Ausilio: "Icardi? Non gioisce, ma non c'entra il rinnovo"

19:40 - Piero Ausilio, miglior direttore sportivo. Lui che ha scoperto Balotelli e Bonucci, Santon e Destro e anche Pandev: dal Settore giovanile. E ora, con l'Inter prima di Mazzarri poi di Mancini, rielabora il piano-Inter con gli alti e i bassi di queste difficili stagioni. A lui il premio Tmw Award, cerimonia milanese del mercoledì tardo pomeriggio, a lui l'onere di rispondere sul caso che scotta in casa-Inter: Maurito Icardi, il presente e soprattutto il futuro.

"Mauro -dice Ausilio- è un ragazzo istintivo e fa delle cose impensabili per qualsiasi giocatore. Rende facile quel che per altri è difficile anche da pensare. Se non gioisce non c'entra il rinnovo. Per me però ha ragione Mancini: non deve privarsi della felicità di esultare".

Icardi non è contento di quello che guadagna, il futuro è incerto. "Normale, non esiste un giocatore contento di guadagnare meno di quello che pensa di meritare -risponde Ausilio-. Lui è un ragazzo serio, più maturo dell'età che ha: si dedica alla famiglia e negli allenamenti si impegna molto. Noi ci siamo già visti due-tre volte con il suo agente e intanto dico che ha firmato un contratto di 5 anni. Nessuno sapeva cosa sarebbe potuto diventare".

"La scadenza (30 giugno 2018, ndr) non è così vicina per preoccuparsi, e poi ha un agente che non vive a Milano e che non possiamo vedere ogni giorno. Anche se facciamo passi piccoli, uno al mese, non bisogna preoccuparsi. Mauro sta bene all'Inter, ha scelto noi, ha sposato il nostro progetto e se glielo chiedete oggi vi risponderà esattamente quello che vi sto dicendo".