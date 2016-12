Inter, Ausilio: "Hanno riposato a San Siro, lavorano a Pasqua alla Pinetina" 

19:02 - Appuntamento alla Pinetina alle otto di mattina. Allenamento fissato per le otto e mezza. Niente riposo, dunque, perché come ha detto Mancini "l'Inter di oggi non se lo merita" e perché come ha aggiunto il ds nerazzurro Piero Ausilio "i giocatori hanno già riposato in campo a San Siro ed è quindi giusto che lavorino a Pasqua". Misura punitiva che fotografa la rabbia della società e di Erick Thohir: la pazienza è veramente finita.

"Noi abbiamo la forza di riflettere - ha continuato Ausilio - pensare alle cose da fare, pensare agli errori fatti, e possiamo farlo solo lavorando e intensificare il lavoro con ancora più energia. I giocatori hanno riposato col Parma ed è giusto che a Pasqua si allenino con l'atteggiamento corretto. Ho sentito parlare di responsabilità da parte del mister ma le responsabilità sono di tutti. Ci sono in giro tante esempi di buon calcio che si può fare con tante buone idee e non solo con i soldi, sicuramente faremo anche mercato ma non vuol dire che dobbiamo partire sconfitti. Il presente è difficile ma insieme a Roberto stiamo cercando di fare le cose per bene per migliorare la squadra".