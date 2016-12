Inter, Ausilio: "Gabigol deve lavorare e crescere a livello fisico e tattico"

"Gabigol? Preferisco chiamarlo Gabriel Barbosa . E' un ragazzo giovane, di grande talento. Sta lavorando duramente. Ha solo bisogno di lavorare ancora dal punto di vista tattico e fisico per essere inserito". Così il ds dell'Inter Piero Ausilio in merito alla condizione dell'attaccante brasiliano arrivato questa estate dal Santos. "E' un ragazzo umile che ha voglia di crescere e di lavorare. Bisogna stare calmi e tranquilli".

Passi per la calma e la tranquillità ma di certo, dopo averlo visto in campo col Bologna per una manciata di minuti e poi mai più eccezione fatta per le amichevoli infrasettimanali, è logico che il dubbio si insinui nella testa dei tifosi nerazzurri. Fa però muro il ds nerazzurro: "Arriverà anche il suo momento e sarà il momento più adatto per lui e per la squadra".