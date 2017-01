Inter, Ausilio: "Messi? Basta illudere i tifosi"

Il direttore sportivo dell'Inter si è anche concentrato sulle possibili strategie che la società meneghina potrebbe mettere in pratica sul mercato: "Altri arrivi a fine gennaio? Noi pensiamo di avere una squadra a posto - ha sottolineato a Premium Sport - sappiamo dove bisogna migliorare, ma non è possibile farlo nel mercato di gennaio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto con Gagliardini. Quindi in entrata nessuna sorpresa, mentre faremo qualcosa in uscita". Insomma, i nerazzurri non sembrano intenzionati a tornare sul mercato in gennaio per portare alla Pinetina qualche altro giocatore, mentre in uscita ci sarà ancora attività. Il tecnico Pioli, d'altronde, aveva chiesto di sfoltire una rosa che, senza l'impegno europeo, è troppo folta. I principali indiziati a lasciare Milano sono Gnoukouri, Ranocchia e Biabiany.



Per giugno, invece, il club tornerà attivo sul mercato: "Moratti ha detto che Suning sta preparando un grande colpo? Trovare giocatori migliori di quelli che abbiamo non è facile - ha concluso il ds - ma faremo il possibile per costruire un’Inter sempre più competitiva".