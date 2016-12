Inter, auguri a Montolivo e Milik

L'Inter ha voluto mandare un messaggio d'auguri ad Arkadiusz Milik e Riccardo Montolivo, che nel weekend - mentre erano in campo con le loro nazionali - hanno rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "In bocca al lupo a @OfficialMonto e @arekmilik9 per un pronto recupero - si legge sul profilo Twitter del club nerazzurro -. Ci vediamo presto in campo, forza ragazzi!".