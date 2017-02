Inter, attesa la sentenza sui ricorsi per Perisic e Icardi

E' il giorno della verità per l' Inter . Nel pomeriggio la Corte d'Appello di Roma dovrà decidere se accogliere o meno il ricorso presentato dalla società nerazzurra per le due giornate di squalifica inflitte a Ivan Perisic e Mauro Icardi dopo le proteste contro l'arbitro Rizzoli al termine della sfida con la Juventus. Non un'impresa facile per la difesa del club di Suning, che punta a dimezzare lo stop di Perisic e ad annullare quello di Icardi. Ci sono comunque delle possibilità che entrambe le sanzioni vengano ridotte di almeno un turno.

Per quanto riguarda Perisic, la seconda giornata potrebbe essere trasformata solo in un'ammenda perché ci sarebbero dei precedenti a tal proposito. Il croato avrebbe apostrofato il direttore di gara con aggettivi inerenti la sua "prestazione" e non con meri insulti. Passando a Icardi, secondo l'Inter, l'argentino non potrebbe essere squalificato per un difetto di forma. Il "fattaccio", infatti, è avvenuto a metà campo e per questo Rizzoli avrebbe dovuto mostrargli subito il cartellino rosso. Così come se l'insulto fosse stato sentito solo da Orsato, il quale a suo volta avrebbe dovuto e potuto riferirlo subito all'arbitro per un'immediata sanzione.