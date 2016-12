Inter, arriva Thohir: summit di mercato con Mancini per Touré

15:36 - Erick Thohir ha sciolto le ultime riserve e sabato sarà in tribuna a San Siro per assistere a Inter-Juve. Quella del presidente dell'Inter sarà un vero e proprio viaggio lampo in Italia e già lunedì mattina farà ritorno in Indonesia. In programma c'è un importante summit di mercato con Roberto Mancini: è infatti pronto l'affondo per Yaya Tourè dopo l'ok del giocatore alla proposta del club nerazzurro e la disponibilità del City a trattare.

Per Thohir sarà un viaggio in Italia breve ma intenso. Il presidente nerazzurro arriverà a Milano sabato mattina e nel pomeriggio assisterà al derby d'Italia poi domenica si incontrerà con Mancini per parlare di strategie di mercato e dei rinforzi per l'Inter che verrà. E il primo nome sulla lista della spesa è sicuramente quello di Yaya Tourè. E' stato lo stesso Thohir ad ammettere qualche giorno fa sulle pagine del quotidiano 'Tempo': "E' vero, lo vogliamo. Quante possibilità ci sono? Questo non so dirlo, ma è certo che proveremo in ogni modo a portarlo all'Inter". Da parte sua il giocatore ha già detto sì all'offerta recapitata da Ausilio al suo agente Dimitri Seluk: quadriennale da 5 milioni e mezzo netti a stagione, ingaggio che con i bonus potrebbe arrivare addirittura a 8. Ora resta da preparare l'affondo decisivo per convincere il City. Con cui si parlerà anche di Jovetic.