Inter: arriva Thohir, domenica sera sarà a San Siro

L'Inter aspetta Erick Thohir. Domenica sera il presidente nerazzurro sarà a San Siro per assistere alla sfida di campionato contro il Torino, altra tappa importante nella corsa al terzo posto e quindi alla qualificazione in Champions League. Toccata e fuga per Thohir: atteso a Milano tra venerdì e sabato, lunedì andrà poi a Losanna per partecipare a una riunione del Cio, in qualità di numero uno del Comitato olimpico indonesiano.