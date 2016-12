Inter, arriva Eder. Ma Mancini deve ritrovare le certezze

Quella dell'Inter, più che una crisi certificata e di gioco, è una crisi dei singoli. Nella carriera da allenatore di Mancini, le sue squadre non hanno mai incantato per il gioco, quanto più per la solidità e per la capacità di risolvere con dei colpi anche le partite più difficili. Ed è successo, in maniera evidente, nel girone d'andata. Squadra compattissima, protetta dal muro Handanovic-Miranda-Murillo, e pronta a colpire anche solo una volta a partita. Ed ecco i tanti 1-0.



Quando sono iniziate a venire a mancare le prestazioni perfette dei singoli, quando sono iniziati ad emergere gli errori (ne elenchiamo alcuni: Melo con la Lazio, Murillo entrato in crisi con Atalanta, Juve e non solo, Miranda contro il Sassuolo, ecc), il castello è iniziato a crollare. Soprattutto perché il centrocampo - ora orfano di Guarin, forse l'unico a poter garantire nelle giornate di grazia un doppio apporto difensivo e offensivo - è molto, molto orizzontale. La convivenza Medel-Melo non dà frutti, le verticalizzazioni sono rare, le invenzioni pochissime. Kondogbia è tutt'oggi inespresso: il francese sembra avere poca convinzione. Davanti, poi, i gol sono davvero rari. Non è solo questione di Icardi-Jovetic: è l'impianto offensivo a non trovare soluzioni.



Per questo Mancini ha voluto fortissimamente Eder, che proprio oggi dovrebbe diventare un giocatore nerazzurro e che il tecnico vuole lanciare da titolare già nel derby. Il brasiliano naturalizzato italiano darà elettricità, vivacità e gol ad un attacco spento. Da capire la collocazione tattica, se da seconda punta o da esterno nel 4-2-3-1, ma sarebbe davvero sacrificato. "Ci darà una grande mano", ha detto Mancini.



Ma siamo sicuri che il tecnico di Jesi non si fermerà con le richieste. Eder rimpiazza numericamente Guarin, ma a centrocampo la coperta, soprattutto dal punto di vista delle caratteristiche, è corta. Probabilmente Mancini proverà a convincere la dirigenza ad un ultimo assalto per Soriano. Infine potrebbe chiedere anche un centrale di scorta, data la partenza di Ranocchia, per puntellare anche una difesa che inizia a perdere troppi colpi.