Inter, Ansaldi out almeno un mese: distorsione al ginocchio

Prima tegola per De Boer, che dovrà fare a meno di Ansaldi almeno per un mese. Il difensore ha rimediato una distorsione al ginocchio sinistro: "Domani farò la risonanza, ma non penso sia grave - spiega il nuovo acquisto nerazzurro nel corso della conferenza stampa di presentazione -. Perché ho preferito l'Inter alla Roma? Sin da quando ero piccolo, l'Inter è sempre stato il club che mi è piaciuto per i tanti argentini che hanno giocato qui".