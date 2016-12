8 novembre 2015 Inter, anche il Toro è sconfitto: decide Kondogbia Il francese sigla la prima rete in campionato: unʼaltra vittoria per 1-0

Terzo successo di fila per l'Inter, che batte anche il Torino e per la settima volta in questo campionato vince 1-0. Segnale di una squadra compatta e ben messa in campo. Decide il primo gol in nerazzurro di Kondogbia, che al 31' del primo tempo batte Padelli sugli sviluppi di una punizione di Nagatomo. L'assist di testa è di Palacio. Nella ripresa Handanovic compie due miracoli su Quagliarella e Belotti.

LA PARTITAAdesso l'Inter fa sul serio. Lo dicono i risultati e lo dicono i numeri. Un'altra vittoria per 1-0, e questa volta la vittima è il Torino. I nerazzurri si confermano la miglior difesa e in Italia, si sa, è quello il reparto decisivo per vincere uno scudetto. Ma al di là di ogni discorso legato alla vittoria in campionato, c'è da segnalare l'ennesimo cambio di formazione e modulo di Roberto Mancini. Il tecnico nerazzurro si affida al 3-5-2, lo stesso che era stato schierato nel naufragio contro la Fiorentina (4-1, tris di Kalinic), con Palacio e Icardi in attacco. In mediana ci sono Felipe Melo (rientrato dalla squalifica), Medel e Kondogbia. Ed è la partita del francese, strapagato per alcuni al Monaco, che finalmente dà all'Inter quello che il club dà settimane ormai si aspetta da lui.



Una lode alla pazienza di Mancini andrebbe fatto, ma è giusto applaudire anche il Torino di Giampiero Ventura, nonostante un primo tempo davvero giocato male. I granata lasciano in panchina Maxi Lopez per Belotti e puntano tutto su Benassi, il ragazzo cresciuto nel vivaio interista. I primi minuti non regalano una bella gara. C'è il duello Bruno Peres-Nagatomo, con il brasiliano che prova a far male alla difesa interista. Al 30' Benassi centra la parte alta della traversa con un tiro a giro da fuori area, ma è al 31' che tutto cambia. Punizione di Nagatomo, colpo di testa di Palacio e rete di Kondogbia. Il primo gol in serie A vale tre punti.



Nella ripresa il Torino gioca meglio e corre di più, ma come ormai ci ha abituato è ancora Handanovic a regalare parate importanti. Al 3' lo sloveno si mostra al mondo con un doppio miracolo su Quagliarella e Belotti, per poi ripetersi sul numero 27 granata. Mancini non è felice per gli ultimi 20' di gioco: troverà un rimedio, ma fino a quando vince è lui ad avere ragione su tutti.

LE PAGELLEBruno Peres 5.5 - Bellissimi i duelli con Nagatomo. Male in fase difensiva

Benassi 6.5 - Cresciuto nel vivaio interista, ha cercato di far ricredere chi ad Appiano non ha creduto in lui

Quagliarella 5.5 - Ha sui piedi due palloni per pareggiare, ma si fa parare entrambe le conclusioni

Handanovic 7 - Il doppio miracolo su Quagliarella e Belotti chiarisce uno dei tanti motivi per il quale l'Inter ha la difesa migliore del campionato

Kondogbia 7.5- Bisogna dare i meriti al centrocampista francese. Segna il primo gol in serie A e non smette mai di rendersi utile per la squadra

Icardi 5.5 - Si vede che non sta attraversando un ottimo periodo. Mancini lo sostituisce nella ripresa per far posto a Perisic

IL TABELLINOTORINO-INTER 0-1

Torino (3-5-2): Padelli 6; Gaston Silva 5, Glik 6, Moretti 5.5; Bruno Peres 5.5 (33' st Zappacosta sv), Benassi 6.5, Vives 5.5, Baselli 5.5 (37' st Amauri sv), Molinaro 6; Belotti 5 (18' st Maxi Lopez 5), Quagliarella 5.5.

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Gazzi, Prcic, Pryyma, Acquah, Martinez.

All.: Ventura 5.5

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Miranda 6.5, Murillo 6.5 (49' st Ranocchia sv), Juan Jesus 6; D'Ambrosio 6, Felipe Melo 6.5, Medel 7, Kondogbia 7.5, Nagatomo 6.5; Palacio 6 (dal 31' st Ljajic sv), Icardi 5.5 (22' st Perisic 6).

A disp.: Carrizo, Montoya, Telles, Santon, Gnoukouri, Brozovic, Biabiany, Manaj, Jovetic.

All.: Mancini 6.5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 31' Kondogbia

Ammoniti: Glik, Bruno Peres (T), Medel (I)

Espulsi: -