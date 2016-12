Inter, allarme in attacco: crisi Icardi e pochi gol

Dopo aver sistemato la fase difensiva (solamente sette gol subiti), Mancini dovrà ora lavorare sull'attacco, che - oltre a quanto raccontato dai numeri (solo nove gol fatti) - trova parecchie difficoltà a esprimersi e a creare occasioni. Innanzitutto c'è da migliorare l'intesa tra Icardi e Jovetic, che spesso si trovano nella stessa posizione col risultato di togliersi spazio a vicenda. Nel 4-2-3-1 visto contro Juve e Palermo, il montenegrino agisce costantemente alle spalle di Maurito, che dunque non esce più fuori dall'area per dialogare con i compagni e aprire spazi per gli inserimenti. In questo modo, i due si muovono poco e di conseguenza si cercano ancora meno, perché spazio per passare la palla non c'è.



I rifornimenti, dunque, dovrebbero arrivare soprattutto dalle fasce, ma Perisic non è ancora incisivo e a destra, invece, nelle ultime due gare sono partiti dal 1' Brozovic e Guarin, che esterni di ruolo proprio non sono. Non a caso, contro il Palermo, le cose migliori si sono viste quando in campo è entrato Biabiany.