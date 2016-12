Inter, addio a Feghouli: ha firmato con il West Ham

Un innesto molto importante per il West Ham quello di Feghouli, che con Payet andrà a completare una trequarti di grande qualità in linea con le ambizioni del club, che quest'anno ha sfiorato la qualificazione in Champions League. L'ex Valencia si trasferisce a Londra a costo zero dopo sei stagioni passate in Spagna, dove ha segnato 20 reti in oltre 130 gare: "Sono davvero felice di aver firmato con il West Ham, non vedo l'ora di lavorare con Bilic - ha dichiarato - La storia di questo club è stata importante per la mia decisione. Giocare in Premier League è importante per la carriera di un giocatore, sono molto contento di poterlo fare con il West Ham".