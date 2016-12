Inter, ad Appiano già in vendita la maglia di Pirlo

PIRLO TWITTA DA MIAMI Il regista della nazionale intanto si è goduto il sole della Florida in un resort di Miami Beach. "Vacanze finite" ha twittato, solo per la Nazionale o anche per l'Inter?

GALLIANI: "INTER? FACCIO FINTA DI NON SAPERE"Adriano Galliani ha commentato le voci che vedono Andrea Pirlo vicino all'Inter: "Pirlo? Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo per dieci anni. Io non so se va all'Inter, o meglio, se so faccio finta di non sapere. Se è vero? Beh, tutti più o meno sappiamo".