Inter, 8 espulsioni stagionali: mai così da 20 anni

Otto rossi, uno dei quali, quello di Kondogbia, a partita finita. Alcuni, come quello di Felipe Melo col Bologna o di D'Ambrosio col Genoa, sono stati indolori. Gli altri hanno quasi sempre inciso sull'esito del match. Miranda con la Fiorentina nella gara d'andata è stato espulso per un netto fallo da ultimo uomo quando la viola era già sullo 0-2. A Palermo fuori Murillo per un giusto doppio giallo, sull'1-1. A Napoli il doppio giallo a Nagatomo (il primo esagerato, il secondo giusto) ha pesato sul match perso per 2-1 dai nerazzurri. Sacrosanto il rosso a Felipe Melo in Inter-Lazio 1-2, mentre ha fatto discutere il doppio giallo a Telles contro la Fiorentina: secondo giallo inesistente, ma se Mazzoleni avesse fischiato il netto rigore per la Fiorentina il brasiliano avrebbe visto il rosso.