Inter, 70 milioni per ristrutturare San Siro 

18:11 - San Siro solo nerazzurro. Il Meazza come casa esclusiva dell'Inter. Questo il progetto della nuova proprietà. La volontà di Thohir è ormai chiara e quale sia la posizione interista viene chiarita oggi da Il sole 24 Ore. Una questione che verrà affrontata più concretamente il prossimo mese con un nuovo approfondito incontro tra il club e il Comune di Milano dopo quello avvenuto nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano economico, l'Inter intende rilevare lo stadio di proprietà comunle "senza oneri finanziari, con l'impegno di investire 70 milioni per la ristrutturazione, più la riqualificazione dell'area circostante". Una proposta cui l'amministrazione non ha ancora dato una risposta.



"Poi - continua Il Sole 24 Ore - ci sono gli accordi ancora in corso con la società calcistica del Milan, con cui l'Inter si divide il contratto di gestione di San Siro. Contratto che per ora è valido fino al 2030, anche se il Milan si è già detto intenzionato a realizzare uno stadio in un'altra area di Milano, nella zona del Portello. Quindi, nel caso in cui il Comune ritenesse interessante l'offerta dell'Inter, dovrà giocare su due sponde: da una parte chiudere l'intesa con l'Inter, dall'altra trovare un compromesso con il Milan, magari favorendo l'avvio dei lavori al Portello e permettendo così un'uscita anticipata da San Siro". Ad aprile, chiude il quotidiano, il nuovo summit.

